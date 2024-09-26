İmamoğlu'ndan canlı yayında siyasi yasak açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak kararı istenen dava ile ilgili, "Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyeleri olarak açıklama yapacaklar" dedi.

Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" diye konuştu.

İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Davanın seyrini hukuk mu belirliyor, siyaset mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim. Bu sürdürülemez. Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. Oradaki yargıçlardan en büyük isteğim bu, dilerim ve isterim ki o tarihi görevi yerine getirirler ve toplumu rahatlatırlar.

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Böyle bir davanın varlığını, gerekçesini, yargılanmayı bile anlatamazsanız. Sabah birisi arıyor, haber veriyor 'Bugün karar veriyorlar.' Hadi bakalım, altı saat sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor. Yargıçların, savcıların, hakimlerin bu konuda tarihi görevlerini, omuzlarındaki büyük yükün karşılığını vermelerini ülkemin geleceği için istiyorum. Bu iş Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesi. Dava şahsileşmemeli.

'Mansur Yavaş ile bugün görüşecek misiniz?' sorusuna ise İmamoğlu, "Her geldiğimde ararım, görüşürüm. Alacağım olsun, bugün zamanımız kısıtlı." ifadelerini kullandı.