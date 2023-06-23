İmamoğlu’ndan canlı yayında sorulan soruya olay yanıt

İbrahim Selim’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Siyasetten yılıp, keşke bu işlere hiç girmeseydim dediniz mi?” sorusuna, “Yılmadım, genelde yıldırdım” cevabını verdi.
Canlı olarak yayınlanan bölümde, “Yılmadım, genelde yıldırdım” cevabının olduğu bölüm kısa süre içinde sosyal medyada hızla paylaşıma girdi.
İmamoğlu’nun bu cevabının, son günlerde yaşanan CHP içinde değişim krizine atıfta bulunduğu da kullanıcılar arasında gelen yorumlar arasında.
20:50 sıralarında YouTube üzerinde canlı şekilde yayınlanan program hali hazırda binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor.