İmamoğlu’ndan canlı yayında sorulan soruya olay yanıt

İbrahim Selim’in YouTube üzerinden yayınladığı, “İbrahim Selim ile bu gece” programına katılan İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Siyasetten yılıp, keşke bu işlere hiç girmeseydim dediniz mi?” sorusuna, “Yılmadım, genelde yıldırdım” cevabını verdi.