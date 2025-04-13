İmamoğlu'ndan cezaevi nakillerine tepki: Ağzınızı açıp bir şey söyleyin

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, aralarında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Necati Özkan'ın da olduğu bazı kişiler çevre illerdeki cezaevlerine sevk edilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- İftiracı arayışları, yalancı şahit zorlamaları, gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, gazetecilerin tutuklanması, şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar…

- “Turbun Büyüğü” yetmeyince, “Dananın Kuyruğu” yalanı vs. Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!

- Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını!

- Yüce Türk Yargısına sesleniyorum.

- Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi?

Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum. Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?