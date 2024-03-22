İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İstanbul mitingi için ek sefer ve düzenlemeler

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İstanbul mitingi için ek sefer ve düzenlemeler
AKP, 24 Mart Pazar günü “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi” sloganıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda mting düzenleyecek. İBB, miting gününe özel ek seferler ve düzenlemeler getirdi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda “Yeniden Büyük İstanbul Mitingi” düzenleyeceklerini duyurdu.

Düzenlenecek miting için İBB iştiraki Metro İstanbul ve bağlı kuruluşu İETT ek seferler koydu, bir dizi önlem alındı. Yolcu yoğunluğu anlık takip edilecek. İhtiyaca göre gerekli düzenlemeler ve ihtiyaç halinde müdahaleler yine anlık yapılacak.

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"MİTİNG GÜZERGAHINDAKİ HATLARA EK SEFERLER KOYULACAK"

Metro İstanbul’da mevcut personele ek olarak işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 174 ek personel görev yapacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Metrobüs hattındaki sefer sayıları arttırılacak. Aşırı yüklenme sebebiyle risk oluşturmaması için yoğunluk geçene kadar Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki 6 adet yürüyen merdiven durdurulacak.

Önceki yıllarda tecrübe edilen ve seferlerde aksamalara yol açan müdahaleler için yasal işlem yapılacak. Araçlarda bulunan acil durum frenlerinin gereksiz kullanılanlar, ray hattına giriş yapanlar, iniş-binişlerde araç kapılarına müdahale edenler için suç duyurusunda bulunulacak.

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