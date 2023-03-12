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İmamoğlu'ndan İstiklal Marşı mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 102. yılına özel bir mesaj yayınladı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:55
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İmamoğlu'ndan İstiklal Marşı mesajı

İmamoğlu'ndan İstiklal Marşı mesajı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 102. yılına özel bir mesaj yayınladı. İmamoğlu mesajında; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi, gazilerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u da yandı.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 102. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum.

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