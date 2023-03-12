İmamoğlu'ndan İstiklal Marşı mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 102. yılına özel bir mesaj yayınladı. İmamoğlu mesajında; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi, gazilerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u da yandı.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 102. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum.