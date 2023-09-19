İmamoğlu’ndan İYİ Parti’ye çağrı: İttifak kurulabileceğine inanıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler için yaptığı ittifak açıklamasında “Günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Yakası'ndaki 6 ilçede atıksu, yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmalarının temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“İSTANBUL İTTİFAKI’NIN KURULABİLECEĞİNE İNANIYORUM”

İmamoğlu, “İYİ Parti ile ittifak” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu liderler seviyesinde olan münazaralara buradan söz söylemeyi doğru bulmuyorum. 2019 yılında büyük bir İstanbul ittifakı ile tarihi bir zafere ulaşmıştık. Demokrasiye yapılmak istenen ağır darbeleri ortadan kaldırdı, önemli bir ittifak süreciydi. Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Bu konuşmalar ifade edilecektir ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil.”

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" demişti.