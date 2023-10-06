"İmamoğlu'ndan kurtulmalıyız" diyen CHP'li kim çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından CHP’de sular durulmuyor.

CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel adaylığını açıklarken, CHP’nin 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde gözler, 8 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi

Değişimciler ile Genel Merkez arasında bir çekişmeye sahne olacak kongre öncesi CHP içindeki tartışmalara dikkat çeken Levent Gültekin, geçtiğimiz hafta İstanbul'da ilçe başkanı seçilen 39 isimle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun toplantının kapalı olmasını gerekçe gösterilerek İmamoğlu’nu almamasına değindi.

"İmamoğlu'nu kamuoyu önünde istiskal ediyor" diyen Gültekin ardından parti içindeki çekişmeye yönelik bir iddiayı dile getirdi.

“İMAMOĞLU BAŞIMIZA BELA”

"Bir arkadaşım CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri ile sohbet etmiş" diyen Gültekin toplantıda bahsettiği genel başkan yardımcısının "İmamoğlu'ndan kurtulmamız lazım. Başımıza bela. Gerekirse İstanbul'u da veririz." dediğini aktardı.

O İSİM ERDOĞAN TOPRAK

ODATV’nin haberine göre Levent Gültekin'in "Genel Başkan Yardımcılarından biri" dediği kişinin CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak olduğu ileri sürüldü.