İmamoğlu'ndan miting çağrısı. "Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü Küçükçekmece'de yapılacak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yurttaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Küçükçekmece'de yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yurttaşları davet etti.

Silivri Cezaevi'nden mesaj paylaşan İmamoğlu, "Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, 1 Ekim'de saat 20.30'da yapılacak mitinge yurttaşları Cumhurbaşkanlağını Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımla davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek; şefkatle, vicdanla, ahlakla, tevazuyla yöneten akıl gelecek. Küçükçekmece’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."

