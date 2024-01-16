İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a flaş sözler. Kurum vatandaşın kamerasını kapatmıştı

AKP’nin İBB adayı olan Murat Kurum dün İstanbul’da TOKİ mağduru bir vatandaş ile konuştu. Konuşmasında kendisine TOKİ üzerinden eleştirilerini ileten ve TOKİ mağduru olduğunu belirten vatandaşın konuşmasını yarıda kesen Kurum, bu hamlenin üzerine bir de o anları kayda alan vatandaşın kamerasını eli ile kapatmış ve o görüntüler gündeme oturmuştu.

Bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Pendik’te İBB’ye bağlı olan bir Kent Lokantasının açılışına gitti.

Açılıştan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin, Murat Kurum’a soru sorup eleştirilerini yönelten vatandaşın kamerasını eli ile kapatması hakkında sorduğu soruya flaş sözler ile yanıt verdi.

Kurum’un henüz bir alışma döneminde olduğunu belirten İmamoğlu, toplumla yüz yüze gelmenin alışkanlık istediğini söyleyip şu açıklamayı yaptı:

“Toplumla yüz yüze gelmek, her zaman burun buruna sohbet etmek biraz alışkanlık ister. Diyalog biçimi kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bir alışma dönemi yaşayacak, zaten o kadar yaşayacak. 31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde”

“BEN TATİLDE DEĞİL İSTANBUL’DAYIM”

Sosyal medyada gündem olan bir videoda ise Murat Kurum’un sokak gezisi esnasında bir kadının yanaşıp İmamoğlu’nu kast ederek, “Kurtarın bizi”, “Beykoz'da arsam yıkıldı, 5 yıldan beri kentsel dönüşüme girecekti.” sözleri gündem olmuştu.

Bu konu hakkında da açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, “İlk gün sordurdum, böyle bir yer yok. Buradan çağrı yapıyorum. Hanımefendi lütfen bizi arayın. Ben tatilde değilim, İstanbul'dayım. Beni gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım" ifadelerini kullandı.