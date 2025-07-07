İmamoğlu'ndan Özel'e soruşturma açılmasına şiirli tepki! 'Biz sussak, tarih susmayacak'

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İmamoğlu'ndan Özel'e soruşturma açılmasına şiirli tepki! 'Biz sussak, tarih susmayacak'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlattığı soruşturmaya tepkisini bir şiirle verdi.

Ekrem İmamoğlu Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak" dizelerini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmasına tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, Sezai Karakoç'tan bir şiir paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşım şöyle:

"Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Tanrının gazabından kurtulamayacaklar." Sezai Karakoç

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