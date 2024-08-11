İmamoğlu'ndan 'Paris' eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Kartal projesinin temel atma töreninde, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı sebebiyle ortaya çıkan eleştirilere cevap verdi. İmamoğlu, kendisinin ve yönetiminin tüm faaliyetlerinin şeffaf olduğunu ve eleştirilere açık bir şekilde hesap verebileceklerini ifade etti. Başkan, İBB'nin ve bağlı kuruluşlarının yürüttüğü tüm projelerde kamu yararını gözeterek hareket ettiklerini vurguladı.

"BU LAFLARIN GEÇERLİLİĞİ YOK"

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını belirten İmamoğlu, "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz orada hem İstanbul'u tanıtmak, hem İstanbul'u anlatmak hem bugününü hem yarınlarını anlatmak için bulunurken, burada saat saat, bazen dakika dakika ne yaptığımız üzerinden bir takım yalan dolan dolu bir takım iftiralarla karşı karşıya kaldık. Hatta bundan biz oradayken bizi de onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de nasibini aldı. Ona da bizimle beraber yüklenildi. Hatta birazcık ucundan da olsa Sayın Mansur Yavaş'a bile laf edenler oldu. Ama bunun hiç kıymeti harbiyesi yok. Bu lafların geçerliliği de yok. Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz, burada da ne yaptığımızı biliyoruz.

Bir örnek vereyim. Paris'teki bütün buluşmalar, yaptığımız bütün toplantılar, yaptığımız bütün düzen ve nizamla ilgili devletimizin bütün kademelerine, bakanlık, federasyon aklınıza ne gelirse tek tek, gün gün madde madde ne yaptığımızı bildiren, davet eden, iş birliği içerisinde olmamız gerektiğini ifade eden bir davranışı temsil ettik. Çünkü biz insanımızı nasıl her bireyimizi eşit görüyorsak, nasıl her bireyimizi güçlü ve vatansever bir ülke vatandaşı görüyorsak, devletimizi ve milletimizi de bir ve bütün görüyoruz. Dolayısıyla attığımız kamuya dönük bütün adımlarda birlikte hareket ediyoruz. Hareket etme çabası içerisinde oluyoruz.

Buna eşlik eden oluyor, eşlik etmeyen oluyor. Ama bunu ısrarla yapacağız. Niye biliyor musunuz? Bu kirli bakışı, kirli duruşu, kirli dili kullananların bu süreçte ama bu dilini düzeltene kadar, ama milletimiz gerektiğinde onlara dersi verip, nasıl birçok yerden yolladığı gibi bulundukları yerlerden yollayana kadar milletimize bu doğruları göstermeyi ve ifade etmeye cesaretle devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus yok."