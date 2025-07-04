İmamoğlu'ndan RTÜK'e sert tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Sözcü TV’ye yönelik 10 günlük yayın durdurma kararı aldı.

Karara bir tepki de tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayo Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

"TAHAMMÜL EDEMEDİĞİ TEK ŞEY, GERÇEKLER"

X sosyal medya hesabından paylaşım ile tepki gösteren İmamoğlu, "İktidarın artık tahammül edemediği tek şey ne biliyor musunuz? Gerçekler. Gerçekleri gizlemek için son dönemde kullandığı en verimli aparat ise hepimiz için tarafsız hizmet vermekle yükümlü olan RTÜK!" dedi.

Saldırının boyutuna dikkat çeken İmamoğlu, "RTÜK’ün Halk TV ve Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezası, yalnızca bu iki televizyonu değil; ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve demokrasinin can damarını hedef almıştır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu paylaşımında şöyle devam etti:

"19 Mart’tan bu yana kendi kanallarınızdan dezenformasyon yaydınız, iftiralar attınız ama milletin feraseti nedeniyle başarılı olamadınız. Şimdi de gerçeklere gözünü kulağını kapatmayan birkaç bağımsız basın kuruluşunu susturup halkı kandırabileceğinizi, gerçekleri karanlığa gömebileceğinizi zannediyorsunuz.

Eğer öyleyse siz bu milleti hiç tanımamış, hangi çağda yaşadığımızı anlamamışsınız. Bu karanlıkta bile yolunu bulan bir şey varsa, o da milletin vicdanıdır.

Halk TV ve Sözcü TV, bu ülkede bütün baskılara rağmen doğruları haykıran milyonların sesidir. O ses kısılamaz, gerçeklerin üstü karartmayla kapatılamaz."