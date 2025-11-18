CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, erişim engeli ve hesaplarının kapatılmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

“Bu milleti hiçbir engel durdurmaz.

Bu millet shadow ban falan dinlemez.

Millete emanet bu hesap büyür gider.”

Bir kullanıcının sosyal medya platformlarında hesabının veya gönderilerinin başka insanlara ulaşmasını ve aramalarda çıkmasını kullanıcıya haber vermeksizin, örtülü biçimde engellenmesi anlamına geliyor.

Bu durum bazen 'hayalet yasak' (ghostban) diye de anılıyor.