İmamoğlu’ndan TRT’ye tepki. ‘Tek haberimizi yayınlamadı. Kul hakkı yiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın açılış törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu buradaki konuşmasında TRT’ye tepki yağdırdı. İmamoğlu’na yerel seçim rakibine ve kendisine devletin haber ajansı ve kanallarında orantılı bir yaklaşım olmadığına ilişkin yorumlar soruldu.

İmamoğlu söz konusu sorulara “Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin 20 milyonluk şehrinin belediye başkanı. Dönüp bakalım, 5 yıl içerisinde TRT’de Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı? İsmi bir yerde geçmiş mi?” dedi.

Devamında kul hakkını yendiğini belirten İmamoğlu, “TRT'nin parası, Anadolu Ajansı'nın parası, oradaki maaşlar bu ülkenin 86 milyon insanının cebinden çıkan parayla ödeniyor. Ve kul hakkı yiyorlar. Bizim insanımız kul hakkı yiyenlere biraz beddua eder. Ben etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum.” İfadelerini kullandı.