İmamoğlu'ndan yeni süreç mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi sürecine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Diyarbakır'ı ziyaret eden İmamoğlu, buradaki programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ekrem İmamoğlu, açıklamalarında iktidara eleştiriler yaparak , "Az kazanan da, çok kazanan da aynı şeyi söylüyor. 'Elimizdeki paranın bereketi kaçtı' diyorlar. Memleketin bereketini kaçıran, kötü uygulamalarıyla insanından uzaklaşan, vatandaşını öteleyen, kötüleyen, vatandaşına parmak sallayan, tek meselesi koltuğu olan, o bereketi kaçıran bugünün iktidarıdır" ifadelerini kullandı.

"Bunların içlerinde gayret yok, adalet yok, iyi niyet yok, maneviyat yok" şeklinde konuşan İmamoğlu, "Bunların günü kurtarmaktan, koltuklarını korumaktan başka dertleri yok. Sebep oldukları haksızlıkların, adaletsizliklerin milletin canını nasıl derinden yaktıklarını görmüyorlar" şeklinde konuştu.

"Böyle gelmiş böyle gitmeyecek" vurgusunda bulunan İmamoğlu, "Büyük bir inanç ve kararlılıkla, milletimizle olan yoldaşlığımızla yola çıktık. Asla vazgeçmeyeceğiz ve göreceksiniz; bu memleketin dilediği ne varsa bizlerle beraber gelecek. Hep birlikte başaracağız" dedi.

İmamoğlu, sözlerine şunları da ekledi:

"Beni rüyasında ya da kâbusunda görüp uyananlar var yatağından. Ben onları önümüzdeki seçime kadar kâbusun kâbusuna boğacağım. Ondan sonra bu yürüyüş, o genel seçimde onları evlerine yollayacak. Bir kişinin veya bir kadronun yürüyüşünden bahsetmiyorum. Bu yürüyüş, CHP'nin tabandan tavana yürüyüşüdür."

KAYYUM MESAJI

"Biz bu eşitsiz, adaletsiz bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Bu israf ve istibdat sistemine son vermek için yola çıktık. Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite, milletin iradesinin üzerine kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Milletin canı çıktı, bezdi! Bu ülkede yargı gücünü siyasetin silahı olmaktan kurtaralım diye yola çıktık. Bugün zalimlik yapan o bir avuç insanın, yüce Türkiye yargısının o namuslu, cesur hakimlerinin, savcılarının bile başını öne eğen bir avuç insanın bile gelecekte evlatlarını, torunlarını koruyacak güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık. Bir kişiye göre tasarlanmış bu bozuk düzeni değiştireceğiz."

'YENİ SÜREÇ' MESAJI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı yeni süreç ile ilgili mesaj veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin barışa, huzura kavuşması çok önemlidir, çok değerli bir amaçtır. Ama ne yapılacaksa samimiyetle, şeffaflıkla, insanlıkla, tutarlılıkla yapılmalı. Siyasetin üstüne çıkmalı o duygu... Sandık menfaati, seçim menfaati değil, milletimizin menfaati düşünülmeli. Şiddetle, çatışmayla, terörle hiçbir sorun çözülemez. Silahlar susmalı, çatışma bitmeli. Çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir."

MECLİS VURGUSU

Çözümün Meclis'te olacağına parmak basan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kürtler 'bizim sorunumuz var' dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır."

"GELECEKTE YARGILANACAKLAR"

İmamoğlu, "Batıdaki Kürtler" ifadesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanımızın tutuklandığı davanın iddianamesinde savcı şöyle yazmış; "Batıdaki Kürtler nasıl kendi kimlikleriyle çoğunluk olmadığı yerde belediye meclislerinde temsil edilirler, söz sahibi olurlar..." Bu topraklar var oldu olalı, bu Cumhuriyet kuruldu kurulalı 'Batıdaki Kürtler' diyen birini duydunuz mu? Kürdün batıda olanı, doğuda olanı olur mu ya! Bunu bir savcı suç isnadı adına iddianemesine yazıyor. Batıdaki Kürtler ne demek!"

İmamoğlu, "Bu sözleri yazanların ortaya koyduğu zihniyet gelecekte, adil bir Türkiye'de yargılanacak. Söz veriyorum. Ayrılıkçı zihinler yargılanacak. Bu milleti bölemeyecekler" dedi.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ' VURGUSU

Konuşmasında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da söz eden İmamoğlu, "Adaletin terazisi kimsenin elinde bir oyuncak olmasın. Hiç kimse bir partinin genel başkanı, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi rehine olarak haksız yere hapiste tutulamasın. Haksızlığı, hukuksuzluğu biz aynı dille İstanbul'da da, Trabzonda'da, Malatya'da da, Diyarbakır'da da konuşuruz. Bir partide genel başkanlık yapmış bir insanı siyasi rehine olarak orada tutuyorsunuz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, "Şimdi aynı şeyi Ümit Özdağ için yapıyorlar. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa siyaseti düşüncesi, görüşü yok... Ben zalimliğe karşıyım" dedi.

DİPLOMA AÇIKLAMASI

İmamoğlu, yargı süreçleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "İktidar bu gidişi çok iyi gördüğü için yargı eliyle partimize ve bana karşı daha büyük kapsamlı, daha geniş bir açıdan aceleci bir saldırıya girişti. Üşüştüler, saldırıyorlar! Ben birden bire hakkında 25 yıl hapis cezası, 5 kez de siyasetten yasaklanma talep edilen bir siyasetçiye döndüm. Nasıl saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Diploma soruşturması hakkında da konuşan İmamoğlu, "35 yıllık diplomamı geçersiz ilan etmek üzere kimileri adeta seferberlik ilan ettiler. Saraylardan kimlerin arandığı bizlerin de kulağımıza geliyor" dedi.