İmamoğlu’nun akıbeti hakkında şok iddia!

CHP’li belediyelere operasyonla başlayan süreci TİP'li Ahmet Şık, "İmamoğlu’nu görevden alıp İBB’ye kayyım atayacaklar" iddiasında bulundu.

ŞIK: İMAMOĞLU’NU GÖREVDEN ALIP KAYYIM ATAYACAKLAR

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Gazete Duvar’a konuştu. Şık, son zamanlarda yaşanan soruşturmalar ve tutuklamalara ilişkin, çarpıcı ifadelerde bulundu. ‘Ayşe Barım’ detayına dikkat çeken Şık, flaş bir iddiada bulundu. Şık, “Ayşe Barım’ın da tutuklanmasıyla kutuplaştırma aracı olarak yeniden tedavüle sokulan Gezi direnişini kuvvetle muhtemel HDK soruşturmasına bağlayacaklar. Onu da kent uzlaşısı modeliyle birleştirerek İmamoğlu’nu görevden alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atayacaklar. İmamoğlu’nun görevden alınmasının kılıfı, tıpkı Ergenekon sürecinde olduğu gibi birbirine bağlanan bu soruşturma zincirleriyle hazırlanmış olacak. Bu sayede Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi olarak görülen İmamoğlu oyun dışına itilmekle kalmayacak. AKP’ye yerel seçim başarısızlığını getiren kent uzlaşısını ‘terörist’ faaliyet diye nitelendirerek CHP’ye oy veren sağ seçmenlerin tercihlerini sorgulatmış olacaklar” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda siyasetçi, gazeteci, sanatçı, aktivist ve avukat hakkında son aylarda arka arkaya soruşturmalar açıldı. Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başlayan süreçte, Akın Gürlek için "seyyar giyotin” diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da soruşturma açılmıştı.

Daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve Erdoğan'a 'Oğlum' diyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a yurt dışına çıkış yasağı verildi. İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlatılırken Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir tutuklanmıştı. Ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve gazeteci Suat Toktaş da tutuklanmıştı.

AHMET ŞIK KİMDİR?

10 Mayıs 1970 yılında Adana doğan Ahmet Şık, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi olarak biliniyor. Gülen Cemaati'nin kamu kurumlarında gizlice örgütlenmesiyle ilgili araştırmaları nedeniyle yargılandığı için gündeme gelen bir isimdi. 2018'de HDP'den İstanbul milletvekili seçilmişti. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti, 19 Nisan 2021'de TİP'e katılmıştı.