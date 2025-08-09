İmamoğlu'nun beraatini isteyen hakimin görev yeri değiştirildi!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Temmuz’da Silivri’de görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından oy çokluğuyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından İmamoğlu’nun beraatine karar verdi. Üye hakimi, İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraat etmesi gerektiğini savunarak karara muhalefet şerhi koydu.

HAKİM KOZAN’IN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 8 Ağustos tarihli kararnamesiyle, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan hakimin görev yeri değiştirildi. Hakim, bu kararnameyle İstanbul 45. İş Mahkemesi’ne atandı.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Karar duruşmasında Ekrem İmamoğlu, savunmasında ekonomi ve siyaset gibi çeşitli konulara değindi. “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir tecrit görülmedi. Susturulan, konuşturulmayan, vesikalık fotoğrafından korkulan bir Ekrem İmamoğlu var” sözleriyle konuşurken, mahkeme başkanı İmamoğlu’nu iddianameye bağlı kalmaya çağırdı. İmamoğlu’nun “Konu tam da budur, iyi dinleyin” yanıtına, duruşma savcısı “Bana bakarak söylemeyin” diyerek tepki gösterdi. Bu sözler salonda gerginlik yarattı. İmamoğlu, savcının tepkisine sinirlenerek, “Savcı bana ön yargılı olabilir mi? Size bakmak yasak mı savcı bey? Sayın hâkim, savcı beye bakmam yasak mı? Yasaksa bakmayacağım” diyerek karşılık verdi, bu da duruşmada tansiyonu yükseltti.

DAVANIN GEREKÇESİ

İmamoğlu hakkında, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.