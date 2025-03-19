İmamoğlu'nun diploması dış basına da salladı! En çok 'engelledi' kelimesi kullanıldı

Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'in "Türk okulu muhalefete darbe olarak Erdoğan'ı rakibinin diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, "Bu hamle, başta İmamoğlu olmak üzere muhalif isimlere yönelik yasal baskıların arttığı bir dönemde geldi" denildi.

REUTERS

Haberinde "İstanbul Üniversitesi Salı günü yaptığı açıklamada, Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibinin diplomasını usulsüzlükler nedeniyle iptal ettiğini belirterek, bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine günler kala muhalefete bir darbe vurdu" denildi. Haberde ayrıca, "Bu hamle, başta İmamoğlu olmak üzere muhalif isimlere yönelik yasal baskıların arttığı bir dönemde geldi. Belediye başkanına yönelik çok sayıda iddianame ve muhalefetin elinde bulunan belediye pozisyonlarına birkaç hükümet kayyumunun atanmasının ardından geldi" ifadelerine yer verildi.

BLOMBERG

ABD merkezli Bloomberg'in haberinde ise, "Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibinin ülkenin en üst makamına aday olmasını potansiyel olarak engelledi" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararı dış basında da geniş yer buldu.

AP

ABD merkezli uluslararası haber ajansı AP'nin "Erdoğan'ın kilit rakibinin diploması, Türkiye'deki seçimlere katılmasını engelleyen bir hamleyle iptal edildi" başlıklı haberinde, "Bir üniversite, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olmasını engellemek için siyasi amaçlı olarak algılanan bir hareketle iptal etti" denildi.

POLONYA HABER AJANSI

Polonya Haber Ajansı PAP'ın "Üniversite muhalif İstanbul Belediye Başkanı'nın diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, İmamoğlu'nun adının 2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel aday olarak geçtiği belirtildi.

AFP

France 24'ün uluslararası haber ajansı AFP'den aldığı ve "Türkiye'deki üniversite Erdoğan'ın rakibinin üniversite diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, "Bu karar, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı gibi yükseköğrenim gerektiren bir makam için meydan okuma şansını elinden alabilir" ifadeleri yer aldı.