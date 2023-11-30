İmamoğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme. Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonrası açılan dava 25 Nisan 2024’e ertelendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme. Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin inceleme başlatmıştı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda 'siyasi yasak' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti. Davanın ilk duruşması 15 Haziran’da Büyükçekmece Adliyesi’nde görülmüştü.

Bugün de İmamoğlu hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü. 3 yıldan 7 yıla kadar hapisi istenen İmamoğlu’nun, ‘Beylikdüzü davası’ 25 Nisan tarihine ertelendi.

SAVCI ZORLA GETİRME KARARI TALEP ETTİ, REDDEDİLDİ

Savcı, İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı talep etti. Savcının talebi şöyleydi: "Sanığa 5271 sayılı kanunun 145. Maddesinde belirtilen davetiye tebliğ edilmesine rağmen gelmemesi üzerine İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılması, bir kısım sanıklar müdafilerinin İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılan sıfatıyla katılması hakkındaki itirazların reddi ile dosyanın kül halinde bilirkişiye tevdine karar verilmesi."

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat ise "Bilirkişiye tevdi hususunda takdir mahkemenindir. Müvekkilimizin zorla getirilmesi talebine katılamıyoruz. İstanbul’da çok yoğun bir yağış vardı. Birçok randevusu aksadı. Kalan işleri vardı. Bu nedenle hazır edemedik. Sabah mazeret dilekçesi sunmuştuk. Reddini talep ederiz." dedi.

Hakim, savcının zorla getirme talebini reddetti.

ekran-goruntusu-2023-11-30-160833.png

ekran-goruntusu-2023-11-30-160844.png

İlgili Haberler
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı. Tüketici kredileri arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı. Tüketici kredileri arttı
İmamoğlu'ndan AKP'li Tevfik Göksu'ya çarpıcı gönderme: Birkaç ay sonra kendisi emekli olacak
İmamoğlu’nun Tanju Özcan’la görüşme yaptığı ortaya çıktı. İlk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı Sağlık
Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar Gündem
Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi. Konya'da kan donduran anlar
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi Yaşam
10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi
Türk mitolojisinde Samanyolu Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Samanyolu
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü Magazin
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü
Etiyopya'da kolera alarmı Dünya
Etiyopya'da kolera alarmı
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek Dünya
Netanyahu İsraillileri silahlandırmaya devam edecek