İmamoğlu’nun yargılandığı davada yeni gelişme. Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin inceleme başlatmıştı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Büyükçekmece savcılığınca hazırlanan iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda 'siyasi yasak' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti. Davanın ilk duruşması 15 Haziran’da Büyükçekmece Adliyesi’nde görülmüştü.

Bugün de İmamoğlu hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü. 3 yıldan 7 yıla kadar hapisi istenen İmamoğlu’nun, ‘Beylikdüzü davası’ 25 Nisan tarihine ertelendi.

SAVCI ZORLA GETİRME KARARI TALEP ETTİ, REDDEDİLDİ

Savcı, İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı talep etti. Savcının talebi şöyleydi: "Sanığa 5271 sayılı kanunun 145. Maddesinde belirtilen davetiye tebliğ edilmesine rağmen gelmemesi üzerine İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılması, bir kısım sanıklar müdafilerinin İçişleri Bakanlığı'nın davaya katılan sıfatıyla katılması hakkındaki itirazların reddi ile dosyanın kül halinde bilirkişiye tevdine karar verilmesi."

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat ise "Bilirkişiye tevdi hususunda takdir mahkemenindir. Müvekkilimizin zorla getirilmesi talebine katılamıyoruz. İstanbul’da çok yoğun bir yağış vardı. Birçok randevusu aksadı. Kalan işleri vardı. Bu nedenle hazır edemedik. Sabah mazeret dilekçesi sunmuştuk. Reddini talep ederiz." dedi.

Hakim, savcının zorla getirme talebini reddetti.