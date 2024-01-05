IMDb “en iyi 100 dizi” listesini güncelledi

Kaynak: Haber Merkezi
IMDb “en iyi 100 dizi” listesini güncelledi
Sinema veri tabanı olan IMDb, izleyici puanlamalarına dayanarak hazırladığı tüm zamanların en iyi 100 dizisi listesini güncelledi.

Güncellenen listede birbirinden güzel diziler yer alıyor. Yerli ve yabancı olmak üzere birbirinden keyifli diziler hafızalara kazınıyor.

Listede Türkiye'den de diziler yer aldı. Hepimizin severek izlediği ve üzerinde seneler geçse de hala tadı damağımızda olacak diziler bulunuyor.

Güncellenen listede Gibi, Şahsiyet, Leyla ile Mecnun dizileri yer aldı.

Türkiye'de en yüksek puan alan dizi, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği ve başrolünde Haluk Bilginer'in rol aldığı Şahsiyet oldu. Kullanıcılardan 9 puan Şahsiyet, 42. sıraya adını yazdırdı.

TRT 1'de 3 sezon yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan Leyla ile Mecnun, listede 9.1 puanla 63. sırada bulunurken, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu bir başka komedi dizisi ise Gibi, listenin 56. sırasına adını yazdırdı.

İlgili Haberler
Merkez enflasyondan işçileri sorumlu tuttu. Alışveriş yaparken iki kere düşünen vatandaş suçlu oldu
Vatandaşın cebindeki delik 4 günde daha da büyüdü. TL’nin değer kaybı yeni yılda da devam ediyor
Son Haberler
Turizmciler İstanbul hedeflerini açıkladı. Hedef rakam ne oldu? Ekonomi
Turizmciler İstanbul hedeflerini açıkladı. Hedef rakam ne oldu?
Hayatını kurtaran polise aracıyla çarptı Gündem
Hayatını kurtaran polise aracıyla çarptı
Galatasaray'a büyük meydan okuma! 'Herkes görsün bilsin, kim doğru, kim yanlış' diyerek açıkladı Spor
Galatasaray'a büyük meydan okuma! 'Herkes görsün bilsin, kim doğru, kim yanlış' diyerek açıkladı
Belediyeden göçmenleri taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık tazminat davası Dünya
Belediyeden göçmenleri taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık tazminat davası
SSK ve Bağ-Kur'lular için Erdoğan'ın masasında 3 formüllü zam var. Yandaş Gazete inanmayarak yazdı Ekonomi
SSK ve Bağ-Kur'lular için Erdoğan'ın masasında 3 formüllü zam var. Yandaş Gazete inanmayarak yazdı
Letonya'dan kritik uyarı: Rusya Ukrayna'da durmayacak Dünya
Letonya'dan kritik uyarı: Rusya Ukrayna'da durmayacak
ABD'ye göçmenleri getiren otobüs firmalarına rekor tazminat davası açıldı Dünya
ABD'ye göçmenleri getiren otobüs firmalarına rekor tazminat davası açıldı