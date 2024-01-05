IMDb “en iyi 100 dizi” listesini güncelledi

Güncellenen listede birbirinden güzel diziler yer alıyor. Yerli ve yabancı olmak üzere birbirinden keyifli diziler hafızalara kazınıyor.

Listede Türkiye'den de diziler yer aldı. Hepimizin severek izlediği ve üzerinde seneler geçse de hala tadı damağımızda olacak diziler bulunuyor.

Güncellenen listede Gibi, Şahsiyet, Leyla ile Mecnun dizileri yer aldı.

Türkiye'de en yüksek puan alan dizi, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği ve başrolünde Haluk Bilginer'in rol aldığı Şahsiyet oldu. Kullanıcılardan 9 puan Şahsiyet, 42. sıraya adını yazdırdı.

TRT 1'de 3 sezon yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan Leyla ile Mecnun, listede 9.1 puanla 63. sırada bulunurken, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaratıcısı olduğu bir başka komedi dizisi ise Gibi, listenin 56. sırasına adını yazdırdı.