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  • Hulusi Akar’ın ‘komplo’ sorusu canlı yayına yansıdı. İMECE'nin fırlatılması 3. kez ertelendi

Hulusi Akar’ın ‘komplo’ sorusu canlı yayına yansıdı. İMECE'nin fırlatılması 3. kez ertelendi

Olumsuz hava şartları nedeniyle üçüncü kez fırlatılması ertelenen İMECE için tören alanında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "Burada şimdi komplo düşünebilir miyiz" diye sordu. Varank, böyle bir şeyin olmayacağını söylerken yaşanan diyalog ekranlara da yansıdı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 00:51
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İMECE'nin fırlatılması 3. kez ertelendi, Hulusi Akar’ın ‘komplo’ sorusu canlı yayına yansıdı

Hulusi Akar’ın ‘komplo’ sorusu canlı yayına yansıdı. İMECE'nin fırlatılması 3. kez ertelendi
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TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu IMECE'nin fırlatılması üçüncü kez ertelendi.

İMECE uydusunu ABD merkezli Space X firması uzaya fırlatılacaktı. Ancak uydunun fırlatılması, olumsuz hava koşulları nedeniyle son 27 saniye kala iptal edildi. Uydunun rüzgar nedeniyle fırlatılamadığı belirtildi.

BAKAN AKAR'DAN 'KOMPLO' SORUSU

Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda fırlatmayı takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırlatmanın son 27 saniye kala iptal edilmesine şaşırdı.

Salonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken Akar ve Varank arasındaki diyalog da ekranlara yansıdı.

Varank'ın kulağına eğilen Akar, "Burada şimdi komplo düşünebilir miyiz?" diye sordu.

Varank, böyle bir şeyin olmayacağını söylerken yaşanan bu diyalog ekranlara yansıdı.

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