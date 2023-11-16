IMF Başkanı açıkladı. Merkez Bankaları devrime hazırlanıyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva Singapur Fintech Festivali'nde yaptığı konuşmada, birçok ülkenin merkez bankası dijital para birimlerini araştırdığını ve dijital paraya ilişkin gelişmelere rehberlik edecek düzenlemeler geliştirdiğini aktardı.

Bu konudaki inovasyon için daha çok fazla alan olduğuna dikkati çeken Georgieva, kullanım durumları konusunda ise çok fazla belirsizlik olduğunu kaydetti.

Georgieva, kamu sektörünün gelecekte merkez bankası dijital para birimleri ve ilgili ödeme platformlarını uygulamaya hazırlamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Merkez bankası dijital para birimlerinin uygulamaya konma sürecinin henüz yakın olmadığını belirten Georgieva, ancak ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ının bunları araştırdığını kaydetti.

Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri, ada ekonomilerinde, dağıtılması maliyetli olan fiziki paranın yerini alabilir." ifadesini kullandı.

Merkez bankası dijital para birimlerinin daha gelişmiş ekonomilerde dayanıklılık sağlayabileceğini belirten Georgieva, banka hesabı olan kişi sayısının az olduğu yerlerde finansal katılımı iyileştirebileceğini dile getirdi.

Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerinin "güvenli ve düşük maliyetli" bir alternatif sunacağına işaret ederek, bunların faydalarının teknolojilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını aktardı.

Yapay zekanın merkez bankası dijital para birimlerinin bazı faydalarını artırabileceğini belirten Georgieva, çeşitli verilere dayalı hızlı, doğru kredi puanlaması sağlayarak finansal katılımı geliştirebileceğini ve finansal okuryazarlığı düşük olan kişilere kişiselleştirilmiş destek sağlayabileceğini ifade etti.