IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları başladı

Bu yılın toplantıları, enflasyon ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar devam edecek.

Bakanlık düzeyindeki toplantılar ile ana etkinlikler 17-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantılarda, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler bir araya gelerek küresel ekonomik görünüm, yoksulluğun azaltılması, ekonomik kalkınma gibi konuları ele alacak.

Toplantılar çerçevesinde, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Küresel Finansal İstikrar Raporu, Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar sunulacak. Ayrıca, bölgesel brifingler ve uluslararası kalkınma, borç sorunları, ekonomik toparlanma, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konulara ilişkin forumlar düzenlenecek.

Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da toplantılara katılacak. Şimşek ve Karahan, bazı etkinliklerde konuşmacı olarak yer alacak ve temaslarda bulunacak.