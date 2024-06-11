IMF ve Dünya Bankası heyeti Ankara'da. Yeniden IMF'nin kapısına mı düşüldü

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Uygulanmakta olan ekonomik programını yakından takip ediyor. Dünya Bankası ve IMF’den üst düzey ve kalabalık heyetler Ankara’da bir araya gelerek yakın temaslarda bulundu. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Lakshmi Shyam-Sunder ve Türkiye Masası şefi James Walsh başkanlığındaki geniş IMF heyeti ayrı ayrı ekonomi bürokrasisi ve özel sektör temsilcileriyle birçok temasta bulundular. IMF heyetinin gerçekleştirdiği bu ziyaretin tüm üye ülkeler için yapılan senelik genel 4. Madde ziyareti olarak gerçekleştirdiği öğrenildi.

Dünya Bankası heyetinin döndüğü, IMF heyetinin temaslarının bu hafta da sürdürdüğü aktarılıyor.IMF Türkiye Masası şefi James Walsh öncülüğündeki heyette, Agustin Roitman, Farid Boumediene, Jiaxiong Yao’nun da içlerinde yer aldığı 12 kişi bulunuyor. Geçen hafta TOBB başta olmak üzere mesleki örgütler ve hükümet dışı kurumlarla da küçük çaplı da olsa görüşmeler gerçekleştirildi.

IMF Şefi “Türkiye doğru yolda” demişti

IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, “Türkiye doğru yolda” sinyali vermişti. Walsh, “TCMB ile enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullanmıştı. TCMB’nin takdiri hak ettiğini belirten Walsh, TCMB’nin para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme hususunda uzun bir süreç atlattığını, faiz oranlarını yüksek seviyeye ulaştırdığını, para politikasını ve finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de sadeleştirdiğini de dile getirmişti.

BAKAN ŞİMŞEK, DÜNYA BANKASI GRUBU BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELDİ

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir araya gelerek yaklaşık 1 saatlik basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Banga'nın ziyareti, uzun süre sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı konumunda Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması önemli unsur niteliğinde.

Alınan bilgiler kapsamında, görüşmede, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler masaya yatırıldı. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini tekrarladı.



Aynı zamanda Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali dönemini içeren mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" konusuna değinildi.

Bu çerçevede, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birden fazla bölümde geliştirilebilecek işbirlikleri üzerine konuşuldu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen sonrasında programa desteğini ifade etmek amacıyla 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını, 18 milyar dolar daha artırarak toplamda 35 milyar dolara yükseltmişti.

Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler çerçevesinde geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor.



PROGRAMIN AMACI MERAK UYANDIRDI

Yapılan bu ziyaretin amacı piyasalar tarafından merak konusu oldu. Ziyaretin amacına yönelik piyasalardan yorumlar geliyor. Prof. Dr. Meliha Okur, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



Okur, “Oy oy oy! Hoş gelmişler boş gelmemişler! Bekliyoruz inci tanelerini. IMF ve Dünya Bankası heyetinden kritik Ankara ziyareti” ifadelerini kullandı.

Okur’un bu paylaşımı, bu ziyaretin amacının boş olmadığı altın gizlenen bir sebebinin olabileceğini ifade ediyor.