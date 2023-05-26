IMF'den ABD için yüksek faiz açıklaması

IMF'den yapılan açıklamada ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için yüksek faizin uzun süre devam etmesi gerektiği açıklandı.

IMF'den ABD için yüksek faiz açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için uzun süreli bir sıkı para politikasının gerekeceğini belirterek, "Faiz oranlarının daha uzun süre biraz daha yüksek olması gerekecek." dedi.

Georgieva, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularının paylaşıldığı basın toplantısında, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin dirençli olduğunu kanıtladığını belirten Georgieva, tüketici talebinin, başlangıçta tasarruflarla ve son zamanlarda harcanabilir gelirdeki artışla desteklenerek iyi şekilde korunduğunu söyledi.

Georgieva, ABD ekonomisinin bu yıl yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,2 büyümesini ve 2024'e kadar ivmesini korumasını beklediklerini dile getirdi.

İşsizliğin yavaş yavaş yükselerek 2024'ün sonunda yüzde 4,5'e yaklaşacağını öngördüklerine işaret eden Georgieva, ancak iş gücü piyasasının hala oldukça güçlü olduğunu vurguladı.

Georgieva, dirençli talep ve güçlü iş gücü piyasasını "iki ucu keskin bir kılıç" olarak nitelendirerek, bu durumun Amerikan ailelerine destek olurken aynı zamanda enflasyonun beklenenden daha kalıcı olmasına katkıda bulunduğunu anlattı.

ENFLASYONUN 2024 YILI BOYUNCA FED'İN HEDEFİNİN ÜZERİNDE KALMASI BEKLENİYOR

Çekirdek enflasyonun, bu yılın sonuna doğru yavaş yavaş düşerek yaklaşık yüzde 4'e gerilemesini beklediklerini belirten Georgieva, enflasyonun 2024 yılı boyunca Fed'in orta vadeli hedefinin üzerinde kalacağını öngördüklerini aktardı.

Georgieva, "Enflasyonu kesin bir şekilde yüzde 2 hedefine geri getirmek, uzun süreli sıkı bir para politikası gerektirecektir." dedi.

Faiz oranlarının, 2024'ün sonlarına kadar yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 arasında kalacağını öngördüklerini belirten Georgieva, "Faiz oranlarının daha uzun süre biraz daha yüksek olması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, ekonomi ve enflasyon dinamikleri konusunda hala yüksek bir belirsizlik olduğuna işaret ederek, Fed'in dikkatli şekilde iletişim kurmasının önemini vurguladı.

"KAMU BORCUNUN AZALTILMASI İÇİN DAHA FAZLASININ YAPILMASI GEREK"

IMF Başkanı Georgieva, ayrıca ABD'nin kamu borcunu azaltmak için de daha fazlasının yapılması gerektiğini ifade etti.

Açık ticaret politikalarının sürdürülmesinin, ABD ekonomisinin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirten Georgieva, son birkaç yılda tedarik zincirlerinin dayanıklılığına ilişkin küresel endişelerin arttığını, bu bağlamda Enflasyonu Düşürme Yasası ve CHIPS Yasası gibi son dönemde yürürlüğe giren yasaların ABD'de veya Kuzey Amerika'da üretilen mal ve hizmetleri desteklemeye yönelik hükümleri içerdiğini anımsattı.

Georgieva, bu durumun küresel tedarik zincirinde ayrışmayı ve ticaret ortaklarının misilleme eylemlerini tetikleme riski yarattığını belirterek, bunun nihayetinde ABD'nin ekonomik büyümesi, verimliliği ve istihdamı için kötü olmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

BORÇ LİMİTİNDE "MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜME" ULAŞMA ÇAĞRISI

ABD'deki borç limiti açmazına ilişkin soruları da yanıtlayan Georgieva, "Mümkün olan en kısa sürede bir çözüm görmeyi istiyoruz." dedi.

Georgieva, borç limiti konusunda iyi bir sonuca varmanın ABD ve dünya ekonomisi için "çok önemli" olduğunu vurguladı.

IMF'nin ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularının paylaşıldığı açıklamada da borç limiti üzerindeki gerilimin, halihazırda gözle görülür gerilimlerin olduğu bir dönemde hem ABD hem de küresel ekonomi için daha fazla sistemik risk yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, aşağı yönlü risklerin şiddetlenmesinin önlenmesi için borç limitinin Kongre tarafından derhal artırılması veya askıya alınması, 2024 mali yılı bütçesi üzerindeki müzakerelerin ciddi şekilde başlamasına izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Daha önce de yaşanan bu açmaza, kurumsal değişiklikler yoluyla daha kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun" Magazin
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun"
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı Yaşam
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu Spor
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı Güncel
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı
ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı Dünya
ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı
"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı Yaşam
"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı