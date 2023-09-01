IMF'den küresel faiz oranlarına ilişkin açıklama

IMF, küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.

KAYNAK: AA
IMF'den küresel faiz oranlarına ilişkin açıklama

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.

Gopinath, Güney Afrika Merkez Bankası tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, zorlu küresel finansal koşullar, artan jeoekonomik ayrışma ve iklim değişikliğinin artan maliyetleri nedeniyle gelişmekte olan piyasalar için dış koşulların değiştiğini aktardı.

Bu değişikliklerin ekonomik ortamı dönüştürdüğüne işaret eden Gopinath, bunların dünyayı daha değişken ve belirsiz hale getirdiğini vurguladı.

"FİNANSAL KOŞULLAR DAHA ZORLU HALE GELDİ"

Gopinath, küresel finansal koşulların daha zorlu hale geldiğini belirterek, "Enflasyonu hedefe döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını bekliyoruz. Üstelik faiz oranlarının uzun süre düşük olduğu döneme asla dönmeyebileceğini düşünmek için nedenler var" değerlendirmesinde bulundu.

Bu ortamda gelişmekte olan ülkelere yönelik finansman koşullarının zorlu olmaya devam etmesinin beklenebileceğini kaydeden Gopinath, makro temelleri güçlendirmenin, eski veya yeni her türlü zorluğun üstesinden gelmek için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gopinath, gelişmekte olan piyasaların zorlu ekonomik ortam karşısında mali tamponlarını yeniden oluşturması, ticareti çeşitlendirmeleri ve reformlar yoluyla ayrışmaya karşı dayanıklılığı artırmaları ve mali ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir iklim stratejisi uygulamaları gerektiğini aktardı.

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