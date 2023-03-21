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IMF'den, Sri Lanka'ya 2,9 milyar liralık kurtarma paketi

IMF, Sri Lanka'nın talep ettiği 2,9 milyar dolarlık (yaklaşık 55 milyar TL) kurtarma paketini onayladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:21
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IMF'den, Sri Lanka'ya 2,9 milyar liralık kurtarma paketi

IMF'den, Sri Lanka'ya 2,9 milyar liralık kurtarma paketi
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AA'da yer alan habere göre, Sri Lanka Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ülkeye yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini kabul ettiği belirtildi.

IMF'den yapılan açıklamada da yönetim kurulunun EFF kapsamında 48 ay süreli programı onayladığı kaydedildi.

Açıklamada, programın amacının "Sri Lanka'nın makroekonomik istikrarı ile borç sürdürülebilirliğini inşa etme, ekonominin yoksullar üstündeki etkisini azaltma, finansal sektör istikrarını koruma ve yönetim ile büyüme potansiyelini güçlendirme" olduğu belirtildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, Sri Lanka'nın bu krizin üstesinden gelmesi için EFF destekli programın hızlıca ve zamanında uygulanmasının önemli olduğunu ifade etti.

- Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da, mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik artan protestoların ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz 2022'de Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz 2022'de Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken 2021'de vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcu temerrüde düşmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.

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