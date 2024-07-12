Immobile Beşiktaş'ta. İstanbul'a iniş saati belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Immobile Beşiktaş'ta. İstanbul'a iniş saati belli oldu

Beşiktaş, transferde bombayı patlattı ve Lazio'nun golcü oyuncusu Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Kartal, Immobile'yi bugün İstanbul'a getirecek. İşte detaylar...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, bir bomba daha patlatacak.

Gelecek sezon için hazırlıklara Slovenya'da devam eden siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu Ciro Immobile ile anlaşma sağladı ve İtalyan oyuncu bugün İstanbul'da olacak.

FEYYAZ UÇAR VE HÜSEYİN YÜCEL İTALYA'YA GİTTİ
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, kamptan ayrılarak Ciro Immobile transferini bitirmek için İtalya'ya gitti.

Uçar ve Yücel'in, bugün Ciro Immobile ile İstanbul'a inmesi bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlılar, Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE İNİŞ SAATİ
Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın yeni golcüsü bugün saat 23.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Immobile, geçen sezon Lazio ile çıktığı 43 maçta 11 gol atarken 1 asist yaptı.

Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Junentus, Genoa, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da terletti.

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