Immobile ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: AA
Immobile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile Beşiktaş ile antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yaptığı otelin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile de antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan antrenmanda bir süre ısınma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon idmanları yaptı.

Bir süre pas çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, basına açık kısmın son bölümünde sprint çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

İlgili Haberler
Yunus Akgün vakit kaybetmedi
Fatih Altaylı'dan flaş Büyükekşi iddiası. Nihat Özdemir'i de açıkladı
Büyükekşi ve Nihat Özdemir iddiası
Ünlü milyarder yıkıldı
Son Haberler
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus vatandaşı Antalya'da yakalandı Gündem
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus vatandaşı Antalya'da yakalandı
Yunus Akgün vakit kaybetmedi Spor
Yunus Akgün vakit kaybetmedi
İspanya İngiltere'yi yendi. Bursalı Mesut hayatını kaybetti Spor
İspanya İngiltere'yi yendi. Bursalı Mesut hayatını kaybetti
Can Yaman hocasıyla dudak dudağa yakalandı Magazin
Can Yaman hocasıyla dudak dudağa yakalandı
Türkiye’nin kuru domates ihracatı arttı Ekonomi
Türkiye’nin kuru domates ihracatı arttı
Annesinin rekorunu kırdı Spor
Annesinin rekorunu kırdı
Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kuran-Kerim okudu Gündem
Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kuran-Kerim okudu