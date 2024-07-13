Immobile veda etti

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferlerinin ardından İtalyan yıldız golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, oyuncu ile transfer görüşmelerine başlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

IMMOBILE LAZIO'YA VEDA ETTİ

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ciro Immobile, eski kulübü olan Lazio'ya veda etti.

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Immobile, "Bugün kariyerimin en zor günlerinden biri. Yıllar süren duyguların, zaferlerin, yenilgilerin, fedakarlıkların ve sevinçlerin ardından veda zamanı geldi. Unutulmaz anlar paylaştık, zor kazanılan zaferler, son dakika golleri, mağlubiyetler sonrası gözyaşları. Her bir anımda koşulsuz sevgininizi hissettim ve bunun için sonsuza kadar minnettarım." ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü ayrıca, "Hayat beni nereye götürürse götürsün bir parçam hep burada sizinle olacak. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım, her şey için teşekkür ederim. Kaptanınız olmak bir onur ve ayrıcalıktı." notunu da düştü.

LAZIO KARNESİ

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen ve önemli kupalar kazanan Immobile, geçen sezon Lazio formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 11 gol attı.

Ayrıca 34 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A'da 4 kez gol kralı olmayı başardı.

IMMOBILE'NİN BAŞARILARI

İtalya- Avrupa Şampiyonası

Lazio - 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası

Dortmund - 1 Almanya Süper Kupası

Pescara - 1 İtalya Serie B

Juventus Primavera- 2 İtalya Viareggio