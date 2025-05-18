Imola Fatihi Verstappen: 1, 2, 3 yetmedi 4 oldu

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Imola Fatihi Verstappen: 1, 2, 3 yetmedi 4 oldu

F1’de Emilia-Romagna Grand Prix'inde Red-Bull’un Hollandalı pilotu Verstappen üst üste 4’üncü kez zafere ulaştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun yedinci etabı Emilia-Romagna Grand Prix'siyle devam etti.

İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde yapılan yarış, 63 tur üzerinden koşuldu.

ÜST ÜSTE 4. KEZ

Red Bull pilotu Max Verstappen, startla birlikte yarış liderliğini Oscar Piastri'den alarak ilk sıraya yükseldi. Hollandalı sürücü geri kalan bölümde de üstünlüğünü korudu ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Son şampiyon Verstappen bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Son şampiyon bu pistte üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaştı.

McLaren'den Lando Norris ikinci sırayı alırken takım arkadaşı Oscar Piastri ise üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışına Monaco ev sahipliği yapacak.

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