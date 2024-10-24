'İmralı hazır, Öcalan hazır'. DEM Parti'den flaş açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasının ardından başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başka bir boyut kazandı.

Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'den ilk açıklamayı Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları gerçekleştirdi. Hatimoğulları, Bahçeli'ye "Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalı. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

Siyaset arenasındaki açıklamalarla ilgili ise dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 43 ay sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Ömer Öcalan, bugün yaptığı paylaşımda ise Abdullah Öcalan hakkında "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" dedi.

"İMRALI HAZIR, ÖCALAN HAZIR"

Ömer Öcalan'ın İmralı ziyaretinin ardından gözlerin çevrildiği DEM Parti'den son açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan,

"Tecrit ortadan kalktı diyemeyeceğimizi kendisi (Öcalan) söylüyor. Görüşme sağlandı Ömer Öcalan tarafından. Yıllardır başvurular yapıyoruz ama ilk defa yıllar sonra görüşme sağlandı. 3 satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendisi ifade ediyor. İkincisi 'koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik' olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı” ifadelerini kullandı.

"GİZLENEN HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YOK"

Sayın Öcalan'ın sağlık durumun iyi olduğunu belirten Doğan, “Spekülasyonlar maksatlıdır. Arka kapı diplomasisi yok. Kamuoyundan gizlenen herhangi bir görüşme yok.

Bu tartışmalar henüz adına 'süreç' diyeceğimiz bir yere evrilmiş değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarıyla ilgili Türkiye gündemini sarsan açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız” ifadelerini kullandı.