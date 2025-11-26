İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 250 gündür tutuklu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Aile Dayanışma Ağı'nda yaptığı açıklamlar dikkat çekti. Taleplerin haklı olduğunu ifade eden Dilek İmamoğlu demokrasi vurgusu yaparak "hukuk devletinde olması gerekenleri istiyoruz" dedi.

"Adil ve şeffaf yargılama" çağrısında bulunan Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin küsür yıl hapis cezası istenilen İBB iddianamesinin dün mahkeme tarafından kabul edildiğini hatırlatarak 'Bundan sonraki süreçte hukukun işlemesini istiyoruz. Mahkeme TRT'den canlı yayınlansın. Her şey milletin gözü önünde olsun' değerlendirmesi yaptı.

Dilek İmamoğlu, 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT'nin Anayasal tarafsızlık hükümlülüğüne uygun yayın yapması gerektiğini söyleyerek, 15 buçuk milyonun oyunu alan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının lekelenmeme hakkını ihlal etmeyi durdurması gerektiğini vurguladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark olmadığını söyleyen açıklamasına dikkat çeken Dilek İmamoğlu "Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak sözleri duyduğumda inanamadım. Çok üzüldü. Anlamakta çok zorlandım. Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Şok oldum. İnanmak istemedim. 8 aydır yaşadığımız hukuksuz süreçten sonra bu çok ağır geldi. Bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla. Yıllarını bu ülkeye adamış ve bu adanmışlığı parmaklar arasında ödemek zorunda kalan Ekrem İmamoğlu'nun böylesi bir karşılaştırmanın muhatabı olmasını şaşkınlıkla izledim" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE SİLİVRİ ÇAĞRISI

Dilek İmamoğlu, Bahçeli'ye 'Silivri' çağrısı yaparak dikkat çeken şu iki soruyu sordu:

"-Madem ki Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark yoktur. Neden eşime, yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan hukuksuzluğu yerinde görmek için kendi partinizden temsilcilerin de olduğu bir heyeti Silivri'ye göndermeyi hiç düşünmediniz?

-Neden haksızlıklara karşı ortak bir duurş sergilemedik. Sitem değil aksine dayanışmanın çağrısı olarak dile getiriyorum"

Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta dile getirdiği İBB mahkemenin TRT'den canlı yayınlanması talebinin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren İmamoğlu, Bahçeli'ye "O halde buyrun. Adil ve şeffaf bir şekilde yargılamayı, tutuksuz yargılamayı hep birlikte savunalım. Bu ülkede gerçek bir barış, kardeşlik atmosferi isteniyorsa bunun yolu buradan geçmektedir. Herkesi bu adaletsiz düzene ses çıkarmaya davet ediyorum" diye seslendi.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Salı günü partisinin grup toplantısında iktidara rest çekerek, 'Komisyon İmralı'ya gitmezse, üç arkadaşımı yanıma alır İmralı'ya giderim' demişti.

Bahçeli "İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir" ifadelerini kullanmıştı.