MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı. Bahçeli, Öcalan için Meclis’te ‘umut hakkı’ da talep etmişti.

Süreç; PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahlar yakıp, sınırdan çekilmesiyle devam etti. Süreç Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ayağıyla sürüyor. Komisyonun İmralı’ya gitmesi için Cuma günü Meclis’te üyeler tarafından yapılan oylamada AKP, MHP ve DEM Parti destekleriyle İmralı’ya gitme kararı alındı. CHP ise heyette yer almayacaklarını söyleyerek oylamaya katılmadı.

9 BİN PKK'LININ DÖNÜŞÜ YARGI PAKETİNDE VAR MI?

Açılımda pek çok tartışılan konulardan ikisi sivil ve militan toplam 9 bin PKK'lının Türkiye'ye dönüşüne izin verileceği ve bazılarının Türkiye'de yargılanacağı iddiası olmuştu. PKK, Türkiye'den çekildiğinde "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı" demişti. Meclis’te ise yeni yargı paketi hazırlığında son aşamaya gelindi.

11. Yargı Paketi, yeni bir madde eklenmesi nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. Türkiye gazetesinde yer alan haberde ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin kısmi aftan yaralanacağı belirtilirken, örgütlü suçlar ve terör suçlarının kapsam dışı tutulacağı aktarıldı.

YILDIZ'DAN KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Haberin hemen ardından bugünlerde gündemi PKK ve İmralı'ya gitmek olan Feti Yıldız, yeni maddeye yapılan eklemeyi belirterek infaz yasasına dair, “İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile, kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı” paylaşımını yaptı

Geçtiğimiz günlerde de Yıldız infaz düzenlemesinin şart olduğunun altını çizerken, şartlar oluşursa umut hakkının kullanılmasının yolunun elbette açılacağını söylemişti. MHP'de İmralı'ya gidecek isim olan ıldız’ın açıklamasında hangi suç gruplarının yararlanacağını belirtmemesi ise dikkat çekti.