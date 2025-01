İmralı’ya Ali Kemal Özcan gitmeliydi

Prof. Dr. Ali Kemal Özcan’ı biliyorsunuz. İmralı’dan mektup getiren akademisyen olarak bilinir. Bu mektup meselesini geçmişte kendisiyle ayrıntılı konuştum. Mülâkatımın bir kısmını bu köşede yayınladım. Tamamını ise o “İmralı’ya Ne’ye Gittim” kitabına aldı.

İmralı kapısı tekrar açılınca Ali Kemal Özcan’la bir daha konuştum.

Ali Kemal Özcan, bir sosyolog. Doktorasını İngiltere’de yaptı. Munzur Üniversitesi’nde ders veriyor. Üniversitenin sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

“Master tezini temel alan kitabı (Humanisation Movement) 1999’da, doktora tezinin modife hâli olan kitabı Turkeys Kurds; A Theoretical Analysis of Abdullah Öcalan and the PKK başlığıyla 2006’da yayınlandı. Türkçe çevirisi “Türkiye’nin Kürtleri; Kürt Sosyolojisinde PKK ve Öcalan” adıyla Haziran 2014’te yayınlandı. (Bu çalışması, PKK örgütlenmesi üzerine dünyada yapılan ilk sosyoloji doktorasıdır.) Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde akademik makaleleri yayınlanan Özcan’ın Ortakvatan’ın Sentezmilleti İçin Öcalan’a Mektup adlı ilk Türkçe kitabı 2012’de yayınlandı. Bunu 2014’te “Araf’taki” Çözüm Süreci: Dördüncü Türk-Kürt İttifakı, 2016’da Kandil’in İntiharı: Türk-Kürt Sosyolojisinde Testi Kırılmadan…”

Bu bilgiyi neden veriyorum?

PKK ve Abdullah Öcalan’a dair bu kadar yayını olan bir sosyolog fikrî tahlil için, konuşulması gerekir mi, gerekmez mi?

Onunla ilk konuşmam “Kürtçe”ye dairdi. O Kürtçenin ileri safhada yetersizliğinden bahsetmişti. Kürtçe şimdi seçmeli ders. DEM’in aldığı oyla, “Kürtçe”yi seçen öğrencilerin sayılarını karşılaştırdığımızda, “Kürtçe”nin hiç mi hiç tercih edilmediğini söylesem, yeridir.

2024-2025 eğitim öğretim yılında yaşayan diller ve lehçeler dersini seçen 31.199 öğrencinin Kürtçe/Kurmancca, 3.805 öğrencinin ise Zazaca dersini tercih etmiş. Şu şartlarda, Kürtçe halk edebiyatında yer edinebilir, o kadar. O da ayrı bir zenginlik. Kürtçe Türküleri dinlemeyi severim.

Burada rahmetli Prof. Dr. Kadri Yıldırım’ı, bir daha anacağım. Kadri Yıldırım, ilâhiyatçıydı, dilciydi. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü idi. Kürtçe onun ilgi alanıydı. Karşılıklı konuşmalarımız mı, desem, atışmalarımız mı, desem, nezaket çerçevesinde irtibatımız oldu. 2015’te HDP’den Siirt milletvekili seçildi. TBMM’de PKK uzantısı HDP’nin içyüzünü öğrendi. Sonra HDP’lilerden uzaklaştı. Beni aramıştı. Kitaplarını gönderecekti. Yine dil meselesinde diyaloğa girecektik. Ne yazık ki ömrü yetmedi. Allah gani gani rahmet eylesin.

Hangi fikri taşırsa taşışın aklı başında, “silahsız”, ona buna kölelik etmeyen fikir adamlarına çok ihtiyacımız var.

***

Ali Kemal Özcan, önceki gün TELE1’e çıktı. DEM’ci Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’ya Abdullah Öcalan’la görüştürülmesini, en hafif ifadeyle, manasız buluyor. 2013-2014 arası çözüm/çözülme dönemini hatırlatarak, bir netice alınmadığını söylüyor.

Yeni görüşmeler başlayınca Ali Kemal Özcan’ı aramıştım.

Konuşmamız 28 ve 29 Kasım 2024’te “Ali Kemal Özcan’a sordum: Öcalan umudu ne getirir?” başlığı altında bu köşede yayınlandı.

Yazımın girişinde: “‘Kurtarıcı’ Öcalan... Ama o hapiste... / Abdullah Öcalan İmralı’dan TBMM’ye gelip konuşursa, en büyük “kurtarıcı!” olur. Bir “Atakürt” ortaya çıkar. ‘Annem Türkmen’ demişti. Atatürk’ün de önüne geçer, adı “Atakürttürkmen” diye yere göğe, dağa taşa yazılır.” demiş ve yine Prof. Dr. Ali Kemal Özcan’la konuştuğumu belirtmiş, “Abdullah Öcalan’ı en iyi tanıyan o. Ve katıksız Öcalancı. PKK uzantısı partilerin yanından geçmiyor.” cümlelerini kurmuştum.

Bir sorumu ve cevabını hatırlatacağım:

“Arslan Tekin- Bahçeli “MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” diyor. Daha önceki Çözüm Döneminde 2013-14’te görüşmeler oldu... Bir netice çıkmadı, şimdi çıkar mı? Sen DEM’e de mesafelisin...

Ali Kemal Özcan- DEM’e “mesafeli” değilim. Çözümsüzlük Cephesinin en kirli, en uç unsurudur. Kediye ciğer teslim edilir mi?! Kediyi ciğerin başına koyduğunuz zaman ne yapar?”

***

İmralı’dakiyle görüşüldü, görüşülecek, cevap beklenecek, Abdullah Öcalan, köşke çıkarılacak gel-gitleri halkı bezdirdi.

Öbür tarafta silahlı örgüt var. Köşeye sıkışmış. Biz hâlâ denenmişi deniyor, katillere soluk aldırıyoruz.

Madem, İmralı’dan medet umuluyor, daha önce Ali Kemal Özcan Abdullah Öcalan’a görüştürülmüştü.

DEM’ciler tekrar gitsinler. Sonra Ali Kemal Özcan da A. Öcalan’la görüştürülsün. Karşımıza ne çıkacak görelim.