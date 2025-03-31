Geçmişten bugüne... Prof. Dr. Vamık Volkan’dan dinlediklerim (1)

Bir tarafta yine PKK’ya gülücükler atılırken, diğer tarafta Siyonistler Ortadoğu’da akıl almaz katliamlarını sürdürürlerken, ister istemez aklıma Prof. Dr. Vamık Volkan (1932 -) geliyor. Kendileriyle 1990’lı yıllarda görüşmüş, ayrıntılı röportaj yapmıştım.

İsrail ile Mısır’ı yakınlaştıran politik psikoloji grubunun başkanıydı. Mısır’ın başında, 6 Ekim 1981’de suikasta uğrayan Enver Sedat varken İsrail’le Mısır’ı nasıl yakınlaştırmışlardı?

Bir politik psikoloji uzmanı olarak PKK hakkında ne düşünüyordu? Bu meseleye fazla girmek istemedi ama ayrıntılı sorularımla onun da cevabını aldım. Bu uzun röportajımız asıl bugünlerde okunması gerekiyor. Özellikle PKK/DEM’e gülücüler atan kesim okumalı.

Mülâkatımız uzun... Birkaç gün sürecek. Çok şey öğreneceğimizden eminim.

“Doğu Raporları ve Çelişkiler” başlıklı dizi yazı üzerinde çalışırken, Başbakanlığa bağlı Politik Psikoloji Merkezi tarafından yayınlanan Güneydoğu meselesi ile ilgili “Psikolojik Yönden Kimlik Gelişimi ve Etnik Terörizm” raporunu hazırlayan Prof. Dr. Abdülkadir Çevik ve Doç. Dr. Birsen Ceyhun'un (Prof. Dr. Birsen Ceyhun Özdemir) hocası olarak karşıma çıkan Prof. Dr. Vamık Volkan'ın ilmî çalışmalarından ziyade kişiliği üzerinde basında bazı yazılar yayınlanmıştı.

Kendisinin Yahudi asıllı olduğundan ve İsrail'in emellerine hizmet ettiğinden bahsediliyordu.

Prof. Dr. Vamık Volkan, 40 yıldır ABD’de yaşıyordu. Devlet onu çağırdı, resmî kurumlarda konferans verdirdi. Bu konferansların metinleri Harp Akademileri Bülteni’nde de yayınlandı. Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in çevirdiği bazı kitapları da Ankara Üniversitesi yayınları arasında çıktı.

Prof. Dr. Vamık Volkan'a ABD’de Virginia Üniversitesi’nde telefonla ulaşarak görüşlerini almıştım. “Terörist” kimliği üzerinde çok çarpıcı tarifleri vardı. Ancak bizim Güneydoğumuzu değerlendirmenin dışında bırakıyordu. O değerlendirmeyi de yukarıda isimlerini verdiğim iki öğrencisi yapıyordu. Kendisi ise, ısrarım karşısında “Ben Türkiye'de yaşamıyorum, olayı da takip etmedim. Bilmediğim konu üzerinde de konuşamam.” demişti.

O zaman Türkiye’ye geleceğini öğrenmiş, Ankara'da görüşmek üzere, öğrencileri Prof. Dr. Çevik ve Doç. Dr. Ceyhun aracılığı ile sözleşmiştik.

Ben, meseleyi Türkiye'nin baş ağrısı Güneydoğu üzerine çekmek isterken, o, politik psikoloji konusunda, bilmediğim ve tarihe ışık tutacağını umduğum birkaç noktaya açıklık getirdi. Mısır-İsrail yakınlaşması, Rusya’nın dağılması ve yeni cumhuriyetlerin ortaya çıkması, özellikle Estonya’da etnik grupların birbirlerine yaklaşmalarının veya uzaklaşmalarının sonuçları üzerinde çalışmaları yürüten politik psikoloji grubunun başkanı sıfatıyla emsal teşkil edecek tecrubî açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Vamık Volkan Bey’le, Ankara Palas'ta, yanında Prof. Dr. Abdülkadir Çevik ve Doç. Dr. Birsen Ceyhun olduğu hâlde, görüştük. Fakülteyi bitirir bitirmez ABD’ye gittiği ve uzun yıllar orada kaldığı için Türkçesi haliyle zayıflamıştı. Bazı kavramların açıklanmasında Prof. Dr. Çevik ve Doç. Dr. Ceyhun yardımcı oldular.

Arslan Tekin - Dünyanın bir numaralı politik psikoloji uzmanı olarak biliniyorsunuz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Buradan başka bir noktaya gelmek istiyorum.

Vamık Volkan - Ben Kıbrıslıyım. 1932'de doğdum. Liseyi bitirdikten sonra Ankara'ya geldim. Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Mezuniyetimden 6 ay sonra 1957 yılının başında ABD'ye gittim. Orada psikiyatri tahsili yaptım. Daha sonra psikanaliz tahsil ettim. 1963'ten beri de Virginia Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim.

A. Tekin - Türkiye'de hiç ders vermediniz mi?

V. Volkan - 1974'te Ankara Tıp Fakültesi'ne misafir öğretim üyesi olarak ders verdim.

A. Tekin - Sizin Yahudi asıllı olduğunuza dair yayınlar yapıldı.

V. Volkan - Benim babam eskiden ismi Çatos olan, şimdi Serdarlı olarak bilinen bir köyde doğdu. Bu köy Kıbrıs'ta en eski Türk köyüdür! Yani Osmanlıların Orta Anadolu'dan gönderdikleri Türklerin bulunduğu yerde aynı şive ile konuşuyorlar. Annemin soyu baba tarafından Kıbrıs'ta Osmanlı kadısıydı. Bizim sülale baba tarafından da bir eski Osmanlı sülalesi. Ömer Vamık sülalesi. Kıbrıs'ta evraklara bakarsanız bizim sülale böyle gidiyor... Ta Bursa’dan gelmiş.

A. Tekin - Virginia Üniversitesi'nde dünyanın tek politik psikoloji merkezini siz kurmuşsunuz.

V. Volkan - Tek diye bir şey yok. Bizimki tıp fakültesi bünyesinde tek. Tıbbiyenin bir branşı olarak kurulmuştur.

(Devam edeceğiz)