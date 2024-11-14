İmralı’ya heyet hazırlığı... Öcalan çıkışı sonrası ikinci görüşme

Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ sonrası 22 Ekim’de Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan’ın görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin üzerinden bir ay geçmese de ikini görüşme için temasların olduğu belirtildi. İkinci görüşmenin Öcalan'ın avukatlarıyla olabileceği ancak bu konuda henüz bir netleşme olmadığı da söylendi.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN AÇILIMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek tokalaşması ve daha sonra 15 Ekim tarihinde MHP Grubu’nda yaptığı konuşmada Öcalan’a, “Türkiye’ye getirilirken, ‘Her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı olarak açıklasın” diye çağrı iletmişti.

43 AY SONRA İMRALI’DA BULUŞTU

22 Ekim tarihinde ise olayların ardından Adalet Bakanlığı tarafından Ömer Öcalan’a, İmralı’ya gitme başvurusunun kabul edildiği bilgisi iletilmişti. Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan’ın görüşmesi gerçekleşti. 43 ay sonra gerçekleşen görüşeme de Öcalan, Bahçeli’nin açılımını destekler nitelikte bir açıklama paylaşmıştı.

AVUKATLAR ARASINDA OLACAK

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre; kamuoyundaki bu tartışmalar sürerken İmralı Adası'nda bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci bir görüşme yapılması için çeşitli temaslar gerçekleştiği öne sürüldü. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Öcalan'la ikinci bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. İkinci görüşmenin Öcalan'ın avukatlarıyla olabileceği ancak bu konuda henüz bir netleşme olmadığının altıda çizildi.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

İktidar kanadından yapılan değerlendirmelerde ise iki lider arasında bir kriz olmadığı belirtiliyor. Bu sonuçların ardından bugün Erdoğan ile Bahçeli bir araya geleceği belirtildi. İki liderin son gelişmeleri detaylıca değerlendirmesi bekleniyor.