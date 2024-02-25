İmranlıspor'un yeni transferi Yattara: Gençlerle oynamak hayalimdi

Barış Atakan
İmranlıspor'un yeni transferi Yattara: Gençlerle oynamak hayalimdi
İbrahim Yattara, kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sivas Süper Amatör Lig ekiplerinden İmranlıspor, yeni transferleri İbrahim Yattara için bir basın toplantısı düzenledi. Şehirdeki bir otelde gerçekleşen toplantıya, Yattara’nın yanı sıra İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı, yönetim kurulu üyeleri ve takım oyuncuları katılım gösterdi.

ADNAN AVCI: YATTARA İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Adnan Avcı, Yattara’nın bugünkü maça çıkacağını ve onu takıma kazandırmanın verilen bir sözün yerine getirilmesi olduğunu belirtti. Avcı, “Sivas spor camiasının beklentisi vardı ve İmranlıspor olarak bu beklentiyi karşıladık. Yattara’nın katılımıyla, sadece amatör kulüplere değil, spora genel anlamda büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şampiyonluk hedefleyen bir takım kurduğumuz için gururluyuz” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM YATTARA: GENÇLERLE OYNAMAK HAYALİMDİ
Yıldız futbolcu İbrahim Yattara ise, genç oyuncularla birlikte oynama fırsatının kendisi için bir hayal olduğunu söyledi.

Profesyonel ve amatör futbolcuların aynı sahada buluşmasının güzel bir deneyim olduğunu vurgulayan Yattara, “Bugün genç arkadaşlarımızla aynı sahayı paylaşmak onlara ilham verecek. Amatör liglerden yetiştim ve efsane olma yolunda ilerlemek istiyorum. Umarım bu genç oyuncular da bir gün profesyonel sahalarda yer alır ve ben de bunu görebilirsem çok mutlu olacağım. Cumhuriyet Üniversitesi ile yapacağımız maçta forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve takımıma her alanda destek olmayı hedefliyorum. İnşallah bu maçı kazanacağız” dedi.

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