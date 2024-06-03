İnan Kıraç kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İnan Kıraç kaybetti

Galatasaray seçimlerinde Süheyl Batum'u desteklediği belirtilen İnan Kıraç'ın tarihi fark sonrası etkisini kaybettiği yorumları yapıldı.

Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da seçimin sona ermesinden haftalar sonrasında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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KİMİ DESTEKLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Erhan Telli'nin haberine göre, Galatasaray'ın önemli isimlerinden olan ancak arka planda kalmayı tercih eden İnan Kıraç'ın seçimde kimi desteklediği ortaya çıktı.

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"SÜHEYL BATUM" DEDİ

Ünlü iş adamı ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nın Başkanı olan İnan Kıraç'ın seçimlerde Süheyl Batum'u desteklediği iddia edildi.

ETKİSİ AZALDI YORUMLARI YAPILDI

Süheyl Batum'un Dursun Özbek'e rekor oyla kaybetmesinin ardından kulislerde İnan Kıraç'ın camiadaki etkisinin azaldığı yorumları yapıldı.

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AHMET YÜCE OCAKLI ÇIKIŞTA

Camiada İnan Kıraç'tan azalan bu etki boşluğunu ise yavaş yavaş bir diğer iş adamı Ahmet Yüce Ocaklı'nın devraldığını belirtildi.

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