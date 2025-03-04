İnan Kıraç'ın evliliği İptal Edilecek mi? Vasi atanmıştı

Düzenleme: Kaynak: AA
İnan Kıraç'ın evliliği İptal Edilecek mi? Vasi atanmıştı

İş insanı İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada sulh hukuk mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesi adına duruşmayı erteledi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının evliliğinin iptali talebiyle açtığı davanın Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına bugün tarafların avukatları katıldı. Gizlilik kararı nedeniyle duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği belirtildi.

20232701-inan-ipek-kirac-dha.webp

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, Emine Alangoya ile evlenen babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürerek babasının evliliğinin iptal olması için dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Diğer yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava devam ediyor.

Son Haberler
Dünya devi Petrol Ofisi'nin oldu! 112 yıldır Türkiye'de! İstasyon sayısı 2 bin 700'ü aşacak
Dünya devi Petrol Ofisi'nin oldu! 112 yıldır Türkiye'de! İstasyon sayısı 2 bin 700'ü aşacak
TBMM Genel Kurulu toplandı (4 Mart 2025)
TBMM Genel Kurulu toplandı
Sanayi sitesine giren kızgın boğa esnafı kovaladı
Sanayi sitesine giren kızgın boğa esnafı kovaladı
Doğal gaz yüklü tır devrildi, tüplerdeki gaz havaya salındı
Doğal gaz yüklü tır devrildi, tüplerdeki gaz havaya salındı
Bitlis’in efsanevi balına coğrafi işaret belgesi
Efsane bala coğrafi işaret belgesi