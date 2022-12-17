İngilizler Beşiktaşlı Weghorst gerçeğini açıkladı

Her ne kadar çeyrek finalde penaltı atışlarında Arjantin'e kaybetse de gündem Weghorst olmuştu. Bu performans sonrasında Burnley'den oyuncunun transferiyle ilgili şok bir açıklama geldi ancak Beşiktaş bu açıklamaya netlik kazandıracak gerçekleri duyurdu.

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem olmuştu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği öne sürülmüştü. FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtilmişti.

GALATASARAY'A MI GİDECEK?

Aksi halde sezon sonu bonservissiz olarak Cimbom'un yolunu tutacak. Ancak Aslan bu transfer döneminde defansif bir orta saha almayı düşünüyor. Willem II'den Ajax alt yapısına transfer olan ve ana eğitimini burada alan 27 yaşındaki futbolcu Heerenveeen, FC Eindhoven ve De Graafschap maceralarının ardından Toulouse'a gelmişti.

Branco van den Boomen kariyeri boyunca 325 maça çıktı. 53 defa fileleri havalandırırken 78 de asist yaptı. Oynadığı bölgeye göre skora ciddi manada etki eden tecrübeli futbolcu 47 sarı kart gördü. 2 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

Aslan'ın renklerine bağlamayı hedeflediği Branco van den Boomen aynı zamanda 'kemik' gibi bir oyuncu. Adeta sakatlık nedir bilmiyor. 27 yaşına kadar sadece 2 defa sakatlandı. Toplamda 7 karşılaşmada forma giyemedi.

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'e, basın toplantısı sırasında Weghorst'un geri dönme ihtimalinin olup olmadığı soruldu. Belçikalı hoca da, "Böyle madde var mı bilmiyorum. Varsa hemen devreye girmesini isteyeceğim" diye karşılık verdi.

Hollandalı yıldızın Beşiktaş ile yaptığı sözleşmede bu tarz özel madde olup olmadığı konusuna Beşiktaşlı yetkililer şu yanıtı verdi:

"Weghorst'u sezon sonuna kadar kiraladık. Yeni sezon için malumunuz olan 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Bunun dışında ara dönemde dönebilir ya da farklı bir özel madde yok. Kendisi ile devam ediyoruz. Sezon sonu ortaya çıkacak olan durum itibari ile sonraki geleceğini birlikte gözden geçireceğiz."