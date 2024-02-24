İnatçı öksürükten kesin kurtaran doğal karışım ortaya çıktı. Tam bir baş belası

Öksürük, sizi rahatsız edebilir. Bir türlü geçmeyen ve uzun süre devam eden öksürükler için en doğal çözüm siyah turp ve baldır.

Bu kürü düzenli bir şekilde uyguladığınızda, dirençli öksürükten kurtulabilirsiniz.

İşte bu kürün yapılışı:

Siyah turpun tepesini kapak şeklinde kesin.

Alt tarafından da çok derine inmeden bir miktar kesin.

İç kısmını sebze oyucuyla çıkarın. Turpun kenarlarını fazla inceltmeyin.

Turpu bir bardağın içine yerleştirin. İçine kaliteli bal dökün.

Turpun üstünden kestiğiniz parçayı kapağı gibi koyun. En az 1 gece açıkta bırakın.

Bekledikçe, turp suyunu bardağa akıtacaktır.

Bardağın içinde toplanan sudan günde 2-3 kaşık almanız yeterlidir.