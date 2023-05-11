İnce'nin çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek.

İnce'nin çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.

Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Mansur Yavaş, Twitch'te Pqueen'in konuğu olacak Siyaset
Mansur Yavaş, Twitch'te Pqueen'in konuğu olacak
Su seviyesinin düştü! Kanaldaki 2 ton inci kefalin yardımına ekipler koştu Güncel
Su seviyesinin düştü! Kanaldaki 2 ton inci kefalin yardımına ekipler koştu
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor Dünya
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor
Geçmeyen ağrı kâbusunun sebebi o olabilir mi? Sağlık
Geçmeyen ağrı kâbusunun sebebi o olabilir mi?
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Sessiz sedasız adrese teslim ihale Yeniçağ'ın haberiyle iptal edildi Güncel
Sessiz sedasız adrese teslim ihale Yeniçağ'ın haberiyle iptal edildi
Selçuk İnan'dan flaş itiraf: Görüştüğüm kulüpler var Spor
Selçuk İnan'dan flaş itiraf: Görüştüğüm kulüpler var