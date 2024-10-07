İnci Taneleri yeni sezona Göcek'te başlıyor... Sürprizlerle dolu bir hikaye sunacak

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İnci Taneleri yeni sezona Göcek'te başlıyor... Sürprizlerle dolu bir hikaye sunacak

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi İnci Taneleri, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin fragmanı, büyük bir heyecan yarattı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunda, izleyicileri aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir hikaye bekliyor. Yeni fragmanda, Azem’in "Bir hikâyeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir" sözleri, dizinin derinliklerine dair ipuçları veriyor.

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Dizinin yeni yüzlerinden Bestemsu Özdemir'in "Semiramis" karakteriyle yer alacak. Saçlarını sarıya boyatarak imaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun rolü merak ediliyor.

Dizinin 18. bölümüyle başlayacak olan yeni sezon, sürprizlerle dolu bir hikaye olacak. Dizi 10 Ekim Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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