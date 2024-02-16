İnci Taneleri’nden olay yaratacak fragman. Dilber 4 kadınla pavyon dansı yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İnci Taneleri’nden olay yaratacak fragman. Dilber 4 kadınla pavyon dansı yapıyor
Toplumun bir kısmı tarafından eleştirilen, bir kısmı tarafından ise övülen ‘İnci Taneleri‘ dizisinden yeni bir fragman geldi. Fragmanda, dizide Dilber rolünü üstlenen Hazar Ergüçlü, 4 kadınla pavyonda dans ediyor.

Yılmaz Erdoğan’ın hem oyuncu hem yönetmen hem de senarist olduğu İnci Taneleri dizisinde, Hazar Ergüçlü pavyon dansçısı Dilber olarak karşımıza çıkıyor.

Dilber’in dansı ve kıyafeti, dizi yayınlanmadan önce bile sosyal medyada ilgi gördü. Dilber sahneleri izleyiciler tarafından çok sevilse de, “Pavyonu yüceltiyor” şeklinde yorumlar da yapıldı.

Pavyon sahneleri nedeniyle birçok tartışma yaşandı. Pavyon dansçısı olmak için çok çalışan Hazar Ergüçlü, her hafta yeni dansıyla ekranlara geliyor.

Dün akşam ekrana gelen bölümde, yeşil bir elbiseyle pavyonda dans eden Dilber'e 4 kadın da eşlik etti.

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