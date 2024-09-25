İnci Taneleri’nin Dilber’i sahneye olaylı dönüyor! Tepkiler üzerine yorumları kapattı

Birbirinden başarılı projelerde yer alan Ergüçlü’nün, dergi çekimi için kamera karşısında verdiği iddialı fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

KÜLOT MODASINA AYAK UYDURDU

Medcezir, Yüksek Sosyete, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü gündemden düşmeyen dizisinin yeni sezon öncesi kamera karşına geçti. Kişisel hesabından birbirinden iddialı pozlarını paylaşan Ergüçlü, külot modasına ayak uydurdu.

Kot gömleği ve file çorabı ile ayna karşısına geçen Ergüçlü altına başka bir şey giymedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Birbirinden iddialı pozlarıyla beğeni alan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medyadaki karelerini yorumlara kapattı.

Sosyal medyada hızla yayılan karelere ise 'giyinmeyi unutmuş', 'artık giyinmiyorlar' gibi yorumlarda bulundular.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR

Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

Kuzey Güney adlı dizi ile oyunculuğa başlayan Ergüçlü, Medcezir adlı diziyle yıldızını parlattı.

Medcezir dizisinin ardından Analar ve Anneler dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, Yüksek Sosyete adlı dizide Cansu karakterine hayat verdi.

Oyunculuğun dışında müzikle de ilgilenen güzel oyuncu, 2017 yılında "Kahraman" adlı şarkıyı seslendirdi.

Ergüçlü, 2018 yılında "Kar" adlı filmde Müzeyyen adlı karakteri canlandırarak 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde "Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ve 54. Ulusal Yarışma Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

HAZAR ERGÜÇLÜNÜN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Gölgeler ve Suretler (2010)

Kuzey Güney (2011-2013)

Medcezir (2013-2015)

Analar ve Anneler (2015-2016)

Yüksek Sosyete (2016-2017)

Kar (2018)