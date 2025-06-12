Indiana Pacers evinde hata yapmadı!

Kaynak: Haber Merkezi
Indiana Pacers evinde hata yapmadı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, serinin 3. maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi.

Gecenin belirleyici faktörü ise Pacers'ın yedek oyuncularının etkileyici performansı oldu.

Indiana'nın yedekleri, Thunder yedeklerine karşı 49-18'lik bir skor üstünlüğü sağladı. Bu bölümde öne çıkan isim Bennedict Mathurin oldu. 12 şutunun 9'unu isabetli kullanan genç oyuncu, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Mathurin'in bu performansı, NBA Finalleri tarihinde yedekten gelerek kaydedilen en yüksek üçüncü sayıya eşit oldu. Bu başarı en son 2011 yılında Jason Terry'nin yine 27 sayı attığı final maçında görülmüştü.

r.jpg

Bir diğer dikkat çeken performans ise T.J. McConnell'dan geldi. 10 sayı, 5 asist ve 5 top çalma ile mücadeleyi tamamlayan McConnell, Associated Press'ten Tim Reynolds'ın haberine göre NBA Finalleri tarihinde yedek kulübesinden gelerek bu istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu.

Pacers'ın yıldız guardı Tyrese Haliburton da etkileyici bir istatistik tablosu ortaya koydu: 22 sayı, 11 asist, 9 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok.

Oklahoma City cephesinde ise yıldız üçlü Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren toplamda 70 sayı üretti. Ancak Thunder, son 5 dakika 25 saniyelik bölümde hücumda büyük sıkıntı yaşadı; bu süreçte sadece 10 şutta 1 isabet bulabildi ve 5 kez bloklandı.

Serinin dördüncü maçı cuma gecesi Indiana'da oynanacak.

Son Haberler
İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Fenerbahçe bu olay ile çalkalanıyor! Mourinho, Ilıcalı’nın ipini böyle çekti
Fenerbahçe bu olay ile çalkalanıyor! Mourinho, Ilıcalı’nın ipini böyle çekti
Brent petrol düştü: İran-ABD gerilimi fiyatları vurdu! (12 Haziran 2025)
Petrol fiyatları geriliyor: 68,78 dolar seviyesinde!
Filenin Efeleri'nin 2. rakibi Hollanda!
Filenin Efeleri'nin 2. rakibi Hollanda!
Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!
Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!