Indiana Pacers evinde hata yapmadı!

NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, serinin 3. maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi.

Gecenin belirleyici faktörü ise Pacers'ın yedek oyuncularının etkileyici performansı oldu.

Indiana'nın yedekleri, Thunder yedeklerine karşı 49-18'lik bir skor üstünlüğü sağladı. Bu bölümde öne çıkan isim Bennedict Mathurin oldu. 12 şutunun 9'unu isabetli kullanan genç oyuncu, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Mathurin'in bu performansı, NBA Finalleri tarihinde yedekten gelerek kaydedilen en yüksek üçüncü sayıya eşit oldu. Bu başarı en son 2011 yılında Jason Terry'nin yine 27 sayı attığı final maçında görülmüştü.

Bir diğer dikkat çeken performans ise T.J. McConnell'dan geldi. 10 sayı, 5 asist ve 5 top çalma ile mücadeleyi tamamlayan McConnell, Associated Press'ten Tim Reynolds'ın haberine göre NBA Finalleri tarihinde yedek kulübesinden gelerek bu istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu.

Pacers'ın yıldız guardı Tyrese Haliburton da etkileyici bir istatistik tablosu ortaya koydu: 22 sayı, 11 asist, 9 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok.

Oklahoma City cephesinde ise yıldız üçlü Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren toplamda 70 sayı üretti. Ancak Thunder, son 5 dakika 25 saniyelik bölümde hücumda büyük sıkıntı yaşadı; bu süreçte sadece 10 şutta 1 isabet bulabildi ve 5 kez bloklandı.

Serinin dördüncü maçı cuma gecesi Indiana'da oynanacak.