Indiana Pacers New York Knicks karşısında 2-0 öne geçti!

Kaynak: AA
Indiana Pacers New York Knicks karşısında 2-0 öne geçti!

NBA Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, deplasmanda New York Knicks'i 114-109 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde; New York Knicks'i deplasmanda 114-109 yenen Indiana Pacers, seride 2-0 öne geçti.

New York'taki Madison Square Garden'da oynanan müsabakada konuk ekip Pacers'ta Pascal Siakam, 39 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Tyrese Haliburton ise 14 sayı, 11 asist, 8 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.Jalen Brunson'ın 36 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmadı.

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Knicks, bu sonuçla, konferans finalinde evinde oynadığı ilk iki maçı kaybederken Pacers, deplasmanda aldığı bu iki galibiyetle seriyi kazanmak adına büyük bir avantaj elde etti.

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