Indiana Pacers pes etmedi! Dananın kuyruğu 7. maçta kopacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Indiana Pacers pes etmedi! Dananın kuyruğu 7. maçta kopacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalini 6. maçında Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi. Bu sonuçla beraber şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımı 7. ve son maç belirleyecek.

NBA finalinde Indiana Pacers, serinin altıncı maçında Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi ve şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı.

Seride 3-2 geride olan Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın sakatlık sıkıntısına rağmen baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu.
Maçın yıldızı, sakatlığına rağmen mücadele eden Haliburton olurken, takım arkadaşlarının katkısı da galibiyette belirleyici oldu. Oklahoma cephesi ise hücumda tutuk kaldı ve maç boyunca ritim bulmakta zorlandı.

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Büyük finalin kaderini belirleyecek yedinci ve son maç, Thunder’ın evi Paycom Center’da 23 Haziran Pazarı 24 Haziran Pazartesi’ye bağlayan gece saat 02.00’de oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 2025 NBA şampiyonluğunu ilan edecek.

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