İnegöl’de kadınlardan renkli şalvar gecesi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İnegöl’de kadınlardan renkli şalvar gecesi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde kadınlar, geleneksel “Şalvar Gecesi” etkinliğinde buluştu. Yöresel kıyafetleriyle traktör, triportör ve motosikletlerle mahalle turu atan kadınlar, klaksonlar eşliğinde renkli bir kortej oluşturdu.

İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde kadınlar, geleneksel "Şalvar Gecesi" etkinliğinde bir araya geldi. Yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, etkinlik öncesi traktör, triportör ve motosikletlerle mahalle turu attı. Klaksonlar eşliğinde köy içinde tur atan ardından etkinlik alanında toplanan kadınlar, halay çekip oyunlar oynayarak gece boyunca doyasıya eğlendi. Her yıl düzenlenen etkinliğin mahallede dayanışmayı artırdığını belirten kadınlar, bu tür organizasyonların geleneksel kültürün yaşatılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

İnegöl’de kadınlardan renkli şalvar gecesi

İnegöl’de kadınlardan renkli şalvar gecesi

İnegöl’de kadınlardan renkli şalvar gecesi

İnegöl’de kadınlardan renkli şalvar gecesi

İnegöl’de kadınlardan renkli şalvar gecesi

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